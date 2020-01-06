أهلي 2001 يفوز على الجونة 2-1 في بطولة الجمهورية

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي، مواليد ٢٠٠١، في تحويل تأخره أمام ضيفه الجونة إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: حمزة علاء.



الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي – عمر حجاج – هاني عمرو – محمد أشرف.



الوسط: يوسف عبدالقادر – يوسف عتمان – حسام ياسين – محمود صابر – شادي رضوان.



الهجوم: يوسف الشوَّه.



افتتح الجونة التسجيل خلال الشوط الأول، ونجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق البديل أحمد عربي في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية مميزة من أحمد سيد عبدالنبي.



وفي الدقيقة ٩٤ من عمر المباراة نجح شادي رضوان في تسجيل هدف الفوز للأهلي بتسديدة صاروخية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله محمد ياسر، ليخطف الأهلي فوزًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٧ نقطة، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة والهزيمة في ست مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.