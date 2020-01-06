تعرف على سبب هجوم مدرب الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم

خرج الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بشكوى ضد جدول مباريات الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020 بالدورى السعودى.



ولوشيسكو كان قد هاجم الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، بسبب ضغط المباريات، بعد انتهاء الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية، في أعقاب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.



وأكد لوشيسكو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي، غدًا الثلاثاء، أنه لم يحصل على وقت لإعداد الفريق بشكل مناسب بعد البطولة الآسيوية والمشاركة العالمية، في ظل ضغط المباريات وتتالي الإصابات.



وأشار المدرب الروماني، إلى أنه اضطر لإخضاع اللاعبين إلى تمرين صباحي، لإعطائهم أكثر وقت للاسترجاع من الجانب الذهني والبدني، ولتفادي أي إصابات في هذه الفترة.



ويستضيف الهلال، في الثامنة من مساء الثلاثاء، فريق الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.