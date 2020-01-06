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بالأعلام.. استقبال حافل لـ السيسي في كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
استقبل الحاضرين في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة ميلاد المسيح، الرئيس السيسي بالأعلام وبحفاوة كبيرة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في عيد الميلاد .

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي:" أدعو الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما"

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الأخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس: "اغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".
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