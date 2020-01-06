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مهنئهم بعيد الميلاد.. الرئيس السيسي يصافح الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة الحاضرين في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في عيد الميلاد .

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" أدعو الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الأخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس: "واغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار
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