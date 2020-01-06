زاهي حواس شخصية كرتونية في شركة ديزني.. تفاصيل

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن شركة ديزني صممت شخصية زاهى الصغير بالكرتون «ليتل زاهي»، وسيكون عبارة عن ولد صغير يكتشف الآثار ويعلم الأطفال في العالم الحضارة الفرعونية.
وأضاف زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "في إحدى حلقات الكارتون سيقوم زاهي الصغير بالذهاب إلى المتحف المصري ويتم إعادة كل الأثار والحيوانات داخل المتحف إلى الحياة ويتم سرد المعلومات عنها".
وتابع حواس: "سيتم عرض مغامرات لتعليم اطفال العالم الحضارة الفرعونية بطريقة مثيرة ".
وأكمل زاهي حواس: "سيتم عرض الكرتون بشخصية زاهي الصغير في التليفزيون المصري، وأشارك في كتابة الحلقات التي يتم تصميمها بواسطة شركة ديزني".
وأضاف زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "في إحدى حلقات الكارتون سيقوم زاهي الصغير بالذهاب إلى المتحف المصري ويتم إعادة كل الأثار والحيوانات داخل المتحف إلى الحياة ويتم سرد المعلومات عنها".
وتابع حواس: "سيتم عرض مغامرات لتعليم اطفال العالم الحضارة الفرعونية بطريقة مثيرة ".
وأكمل زاهي حواس: "سيتم عرض الكرتون بشخصية زاهي الصغير في التليفزيون المصري، وأشارك في كتابة الحلقات التي يتم تصميمها بواسطة شركة ديزني".