AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس شخصية كرتونية في شركة ديزني.. تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:27 م
زاهي حواس
زاهي حواس
Advertisements
هاني حسين
قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن شركة ديزني صممت شخصية زاهى الصغير بالكرتون «ليتل زاهي»، وسيكون عبارة عن ولد صغير يكتشف الآثار ويعلم الأطفال في العالم الحضارة الفرعونية.

وأضاف زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "في إحدى حلقات الكارتون سيقوم زاهي الصغير بالذهاب إلى المتحف المصري ويتم إعادة كل الأثار والحيوانات داخل المتحف إلى الحياة ويتم سرد المعلومات عنها".

وتابع حواس: "سيتم عرض مغامرات لتعليم اطفال العالم الحضارة الفرعونية بطريقة مثيرة ".

وأكمل زاهي حواس: "سيتم عرض الكرتون بشخصية زاهي الصغير في التليفزيون المصري، وأشارك في كتابة الحلقات التي يتم تصميمها بواسطة شركة ديزني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهى حواس: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافى بالقرن الـ 21

حواس لـ صدى البلد: كنوز الحضارة الفرعونية جعلت المتحف المصري بالتحرير أهم متحف في الدنيا.. فيديو

مارك لينر يكشف كيف غيّر لقاؤه بـ زاهي حواس مسار حياته

حواس من صربيا: المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21.. صور

زاهي حواس: مصر بها 124 هرما أعظمها خوفو.. والزئبق الأحمر وهم

زاهي حواس لوفد بريطاني: سنعلن للعالم سبب وفاة توت عنخ آمون في فبراير القادم

ترشيحاتنا

موسى يسخر من مجلس الأمن: قراراته حبر على ورق وقلقان على طول

17 صورة من غرفة نجم ليفربول ساديو ماني بـ الغردقة

فى عيد ميلاد نجوى فؤاد.. تزوجت 12 مرة.. وتعرضت للضرب في حفل زفاف ابنة جمال عبد الناصر

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

مصدر يكشف كواليس رفض محمد صلاح حضور احتفالية أفضل لاعب إفريقي 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس