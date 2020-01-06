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رياضة

قرعة كأس إنجلترا.. مانشستر سيتى يواجه فولهام.. ولقاء سهل لـ ليفربول

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:39 م
قرعة كأس الاتحاد
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي
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محمد رشاد
أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الرابع (الـ32) عن مواجهات سهلة لكبار إنجلترا، وجنبتهم المواجهات في مراحل مبكرة.

ليفربول يواجه الفائز من مباراة بريستول سيتي وشيروسبري على ملعب الخصم، ويلعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد مع فريق فولهام.

ويلعب بورتسموث مع بارنسلي، وبرمنجهام مع الفائز من مواجهة كوفنتري سيتي وبريستول روفرز، ويلعب بيرنلي مع نوريتش سيتي، ووستهام مع وست بروميتش.

ويلتقي الفائز من مواجهة ريدينج وبلاكبول، مع الفائز من مباراة كارديف سيتي وكارليسيل يونايتد.

ويخوض الفائز من مواجهة واتفورد وترانمير روفرز مباراة دور الـ32 مع الفائز من مواجهة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

ويستضيف هال سيتي فريق تشيلسي، ويلعب ساوثهامبتون على ملعبه مع ميدلسبره أو توتنهام هوتسبير.

ويستضيف فريق كوينز بارك رينجرز شيفيلد وينزداي، ويلعب بورنموث مع الفائز من مباراة أرسنال وليدز يونايتد، ويلعب نورثامبتون تاون مع ديربي كاونتي، وبرينتفورد مع ليستر سيتي، وميلوال مع شيفيلد يونايتد.
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