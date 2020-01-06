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أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مساء اليوم الاثنين، اللاعب ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

كما وصل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF وعدد من المشاركين في الحفل.

وحرص فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولى على استقبالهم بالورود.. كما تسير شركة مصرللطيران صباح غدا الثلاثاء رحلة خاصة من مطار القاهرة الي مطار الغردقة لنقل عدد كبير من أساطير الكرة الأفريقية والعربية والمصرية .

وتحرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم على المستوى العالمى والأفريقى المشاركين فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم( الكاف ) لعام ٢٠١٩. 

وقد وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامةً والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لإنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف مصر المشاركين بهذا الحدث الرياضى الأبرز داخل القارة الأفريقية بكل سهولة ويسر .
مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل
مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل
مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل
مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل
مطار الغردقة يستقبل أساطير أفريقيا | ورحلة خاصة من مصر للطيران لحضور حفل الأفضل
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