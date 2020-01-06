ترامب: أنا نمبر وان



بينما تملك كيم كارداشيان ويست نجمة تليفزيون الواقع على حسابها الرسمي أكثر من 29 مليون لايك.

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن مارك زوكربرج مؤسس ورئيس شركة فيسبوك أخبره بأنه رقم واحد "نمبر وان" على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، وذلك خلال اتصال مع برنامج رش ليمبو الإذاعي.وقال ترامب: "خلال تناول العشاء مع مارك زوكربرج في إحدى المرات، قال لي أحب أن أهنئك، أنت رقم واحد على فيسبوك".وتناول الرجلان العشاء في أكتوبر الماضي، عندما زار زوكربرج واشنطن العاصمة للإدلاء بشهادته في الكابيتول هيل حول العملة المشفرة الجديدة "ليبرا" التي أصدرها فيسبوك.كما التقيا في سبتمبر الماضي أيضا عندما التقى مؤسس فيسبوك مع نواب الكونجرس، حيث نشر ترامب صورا على حساباته بمواقع التواصل عن الاجتماع الثنائي.ولكن لم يتضح ما إذا كان ترامب يقصد أنه "نمبر وان" على الفيسبوك، خصوصا أنه صفحته الرسمية بها 25 مليون إعجاب "لايك".