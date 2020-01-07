آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مارجرجس ببورسعيد.. شاهد

أدى الآلاف من أقباط محافظة بورسعيد صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس المحافظة لا سيما كنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد علي، والتى شهدت توافدا كبيرا منهم.



وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة وآباء الكنيسة وهم القمص شنودة فتحي، والقمص جرجس بيشاي، والقس داود راتب ، والقس جوارجيوس فؤاد ، والقس توماس القمص شنودة ، بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحي.



وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلاة عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء احتفالية وتوافد من كافة الأعمار من الأخوة الأقباط.



وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفارا أمنيا مشددا، بجانب وجود دوريات جابت شوارع المحافظة، وأغلقت قوات الأمن أيضا الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.



كما تواجد خبراء المفرقعات أيضا لاكتشاف أى جسم غريب ، كما انتشر القول الأمنى والعسكرى فى مختلف المناطق وذلك قبل بدء الصلاة وفي أثنائها وحتى الانتهاء منها، ومن المنتظر أن تستمر تكثيفها حتى اليوم التالي.



ومن جهته، أكد مصدر من مديرية الصحة ببورسعيد تواجد سيارة إسعاف بشكل ثابت طيلة اليوم، أمام كل كنيسة فى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حال حدوث أى شيء.