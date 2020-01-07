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فن

رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بـ أعياد الميلاد.. شاهد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:14 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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محمد بدران
هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعيد الميلاد المجيد.

وكتبت رانيا محمود ياسين: "‏كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة ومحبة عيد ميلاد مجيد".

وسرعان ما انهالت التهاني من متابعيها، وكتبوا تعليقات، منها: "‏‎كل سنة وأنتي طيبة يا فنانة ودايما متألقه"، و"أاحلى معايده دي ولا ايه"، و "كل عام والجميع بخير".

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، اشتراكها مع الفنانة نيرمين الفقي في قصة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

قصة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بـ أعياد الميلاد.. شاهد
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