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فن

كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد 6.5 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:27 ص
راسمك في خيالي -
راسمك في خيالي - محمد حماقي
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سعيد فراج
حصد كليب راسمك في خيالي الفنان محمد حماقي، 6 ملايين و501 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

ياما حكيت عليك للناس وللأيام
قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام
قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان
راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان

أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
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