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منوعات

واقعة مؤلمة.. كلبة تتسبب في سجن رجل وامرأة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
استطاعت فتاة أن تنقذ كلبا من الموت بأبشع طريقة، حيث قامت بسحبه من نهر كان ملقى بداخله ومربوطا بصخرة كبيرة، بالإضافة إلى إصابته بالرصاص.

كانت الكلبة "بيلا " على وشك الغرق عندما تم إنقاذها من نهر ترينت، حيث وجدت الكلبة في حالة صحية حرجة عندما تم إخراجها من النهر، فكان على جسدها آثار تعذيب وكان هناك حبل يلتف حول رأسها وفي نهايتها صخرة كبيرة.

فيما قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على رجل وامرأة للاشتباه في قيامهم بمحاولة قتل الكلب بهذه الوحشية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأكدت الشرطة، أن الكلبة تتعافى الآن على يد طبيب بيطري وتتناول الطعام، وهذا مؤشر جيد على تعافيها.

وقال أحد ممثلي الشرطة: "بينما قمنا باعتقال رجل وامرأة، ما زلنا نناشد للحصول على معلومات حول ظروف الحادث، بما في ذلك عدد الأشخاص المتورطين"، وكذلك الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق حيوان.
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