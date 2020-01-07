وزير الدفاع الأمريكي: سنتخذ إجراءات ردع واستباقية لحماية قواتنا في المنطقة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن واشنطن ليس لديها خطط للانسحاب من العراق، نافيا صحة رسالة نقلتها وسائل إعلام حول إجراءات للانسحاب بناء على دعوة من الحكومة العراقية.



وأوضح إسبر - في تصريحات للصحفيين في الأردن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الإثنين- أن بغداد لم تطلب من واشنطن سحب قواتها، مضيفا أن اللعبة وقواعدها في المنطقة قد تغيرت.



وأكد إسبر أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردع وإجراءات استباقية إذا دعت الحاجة لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.



وكانت وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق أن الجيش الأميركي أبلغ بغداد باتخاذه إجراءات لإعادة تمركز قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد، وذلك بعد يوم على تصويت إنهاء "تواجد أي قوات أجنبية" في العراق.



وقالت الوسائل الإعلامية إن الرسالة أوردت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".



وكان البرلمان العراقي دعا الحكومة العراقية في وقت سابق إلى طلب خروج القوات الأمريكية من البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو هدي المهندس في ضربة أمريكية في بغداد.



يذكر أن لا يزال هناك 5200 عسكري أمريكي على الأراضي العراقية، وتم نشر بضع مئات الأسبوع الماضي لتعزيز أمن الدبلوماسيين الأمريكيين، إثر محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد قادتها ميليشيات في الحشد.