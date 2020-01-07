برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور

شهدت كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، والتي تُعد أكبر كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبراري، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لتأمين الاحتفالات بالعيد.



وحضر القداس عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في مقدمتهم المحاسب محمد الشهاوي، وسيد أحمد عيسي، والدكتور عمرو دوير، أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، واللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وحرص المواطنون على التقاط الصور مع القيادات الكنسية وتقديم التهاني للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد، فضلًا عن تقديم الورد والزهور لشركاء الوطن مشاركة منهم في الاحتفالات التي شهدت أجواءً مبهجة تدخل الفرحة والبهجة والسرور على جموع الشعب المصري.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، قد كثفت تواجدها أمام الكنائس ودور العبادة، لتأمينها على الوجه الأكمل، وتوجيه قوات التأمين باليقظة التامة، ومنع تواجد السيارات في منطقة الحرم الآمن.

