AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، والتي تُعد أكبر كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبراري، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لتأمين الاحتفالات بالعيد.

وحضر القداس عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في مقدمتهم المحاسب محمد الشهاوي، وسيد أحمد عيسي، والدكتور عمرو دوير، أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، واللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحرص المواطنون على التقاط الصور مع القيادات الكنسية وتقديم التهاني للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد، فضلًا عن تقديم الورد والزهور لشركاء الوطن مشاركة منهم في الاحتفالات التي شهدت أجواءً مبهجة تدخل الفرحة والبهجة والسرور على جموع الشعب المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، قد كثفت تواجدها أمام الكنائس ودور العبادة، لتأمينها على الوجه الأكمل، وتوجيه قوات التأمين باليقظة التامة، ومنع تواجد السيارات في منطقة الحرم الآمن.
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
برلمانيون وتنفيذيون يشهدون قداس عيد الميلاد في كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا برئاسة الأنبا ماركوس .. صور

رئيس الوزراء يحضر قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.. شاهد

آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد

الرئيس السيسي يلتقط سيلفي مع الحاضرين في قداس عيد الميلاد.. فيديو

المئات بقداس عيد الميلاد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في الأقصر..شاهد

محبة وإخاء..مسلمون يستقبلون المسيحيين بالشيكولاتة والزهور بالقليوبية

ترشيحاتنا

يشبه الأرض.. ناسا تكتشف كوكبا جديدا صالحا للحياة |فيديو

فلافيو: إنجازاتي في مصر تجعلني أحلم بالتدريب فيها.. فيديو

سارة سلامة تقضي إجازتها في شلالات إندونيسيا.. صور

إصابة ٥ من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بسوهاج

طريقة عمل حمص الشام أفضل من الجاهز وأسرار تحضيره

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها