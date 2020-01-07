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منوعات

البحث عن شخص نشر حشرات البق داخل محل ملابس أمريكي شهير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قام شخص مجهول بعمل شيطاني، حيث وضع زجاجات من حشرات البق داخل عدد من السترات والملابس المعروضة داخل إحدى المتاجر الشهيرة، الأمر الذي جعل السلطات تبحث عن هذا الشخص.

وتحقق السلطات في ولاية بنسلفانيا في أمر زجاجات البق التي وجدت داخل متجر "وول مارت" الشهير، بحسب ما نشر موقع "people".

واكتشف مدير المتجر بمقاطعة "إيري" زجاجة حبوب منع الحمل مغلقة في غرفة تغيير ملابس الرجال داخل سترات المعروضة للبيع، ومع شكه في أمر تلك الزجاجات أدرك أنها تحتوي على الحشرات الحية "البق".

وأكدت شرطة الولاية أن إحدى الشركات الخاصة بالسلامة الصحية، قد وصلت إلى المتجر لتحديد نوع الحشرات كانت في الواقع بق فراش، وكانت تلك الحشرات قد توغلت في الملابس وغرف تغيير الملابس.

ويقول المتحدث باسم المتجر إنه سيتم العمل على إيجاد طريقة مناسبة للتخلص من تلك الآفات، وكذلك ستتم متابعة التحقيقات لمعرفة مرتكب تلك الواقعة.
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