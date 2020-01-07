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أخبار العالم

العراق يطالب مجلس الأمن بإدانة اغتيال سليماني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:49 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شيماء مصطفى
طالب العراق، مجلس الأمن الدولي، بإدانة الغارة الأمريكية التي شنت على مطار بغداد، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن الغارة الأمريكية "تعتبر بمثابة اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكا صارخا للشروط التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، والمنطقة والعالم".

وأضاف "حسين"، أن بلاده تطلب من المجلس "الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي".

وكانت القوات الأمريكية شنت غارة جوية على مطار بغداد، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته.

وشيع أمس، الاثنين، جثمان قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين في العاصمة طهران.

وأمّ المرشد الإيراني آية الله ​علي خامنئي​، صلاة الجنازة على جثمان قاسم سليماني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
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