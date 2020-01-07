بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش

أثارت الفنانة نسرين طافش جدلًا في الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لشائعة زواجها من طارق العريان طليق الفنانة أصالة.
ومن المعروف عن الفنانة نسرين طافش أنها تهتم بشكلها الجمالي وتظهر بالإطلالات المتميزة، حيث تتميز بالفساتين الجذابة تارة، والإطلالات الكاجوال تارة أخرى، لكن يكون لها في بعض الأحيان إطلالات تتميز بالجرأة.
كما أن تتميز الفنانة نسرين طافش بوضع اللمسات الجمالية البسيطة التي تظهر ملامحها الرقيقة، حيث تعتمد أغلب الوقت على تحديد العين، مع وضع أحمر الشفاة.
ولم تتكلف الفنانة نسرين طافش في تسريحات الشعر، حيث تترك شعرها البني المائل للذهبي منسدلًا في أغلب الأحيان.
وفي ما يلي سنبرز لكم أجمل إطلالات نسرين طافش..
ومن المعروف عن الفنانة نسرين طافش أنها تهتم بشكلها الجمالي وتظهر بالإطلالات المتميزة، حيث تتميز بالفساتين الجذابة تارة، والإطلالات الكاجوال تارة أخرى، لكن يكون لها في بعض الأحيان إطلالات تتميز بالجرأة.
كما أن تتميز الفنانة نسرين طافش بوضع اللمسات الجمالية البسيطة التي تظهر ملامحها الرقيقة، حيث تعتمد أغلب الوقت على تحديد العين، مع وضع أحمر الشفاة.
ولم تتكلف الفنانة نسرين طافش في تسريحات الشعر، حيث تترك شعرها البني المائل للذهبي منسدلًا في أغلب الأحيان.
وفي ما يلي سنبرز لكم أجمل إطلالات نسرين طافش..