AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:24 ص
الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش
Advertisements
حياة عبد العزيز
أثارت الفنانة نسرين طافش جدلًا في الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لشائعة زواجها من طارق العريان طليق الفنانة أصالة.

ومن المعروف عن الفنانة نسرين طافش أنها تهتم بشكلها الجمالي وتظهر بالإطلالات المتميزة، حيث تتميز بالفساتين الجذابة تارة، والإطلالات الكاجوال تارة أخرى، لكن يكون لها في بعض الأحيان إطلالات تتميز بالجرأة.

كما أن تتميز الفنانة نسرين طافش بوضع اللمسات الجمالية البسيطة التي تظهر ملامحها الرقيقة، حيث تعتمد أغلب الوقت على تحديد العين، مع وضع أحمر الشفاة.

ولم تتكلف الفنانة نسرين طافش في تسريحات الشعر، حيث تترك شعرها البني المائل للذهبي منسدلًا في أغلب الأحيان.

وفي ما يلي سنبرز لكم أجمل إطلالات نسرين طافش..
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية خلاف أصالة وطارق العريان.. الفنانة تواصل كتابة رسائلها الغامضة.. نسرين طافش عامل مشترك.. والزوجان ينفيان الطلاق وشائعات الانفصال تطاردهما

مبهجة وعاشقة للموضة.. صور تكشف إطلالات نسرين إمام فى عيد ميلادها

بعد شائعة انفصالها عن طارق العريان.. أصالة تبكي على الهواء .. فيديو

بعد شائعة انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تثير الجدل بتغريدة مثيرة

القصة الكاملة لـ انفصال أصالة عن طارق العريان.. الإعلامي تامر أمين يعلن عن الطلاق.. والثنائي يلتزم الصمت بـ رسائل غامضة

جمهور أصالة يثور عبر سوشيال ميديا.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

إيران تشيع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

بعد قرار سحب القوات الأجنبية من العراق.. أول تحرك أمريكي ضد بغداد

مفاجأة صادمة لأمريكا.. ألمانيا تعلن انسحاب قواتها من العراق

عدلي القيعي: اعتبروني زملكاوي.. ما سبب طرد طارق حامد أمام أسوان؟.. فيديو

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

تفاصيل جديدة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم بـ لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور