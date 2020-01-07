المنتج المتحرش.. الاعتقال مدى الحياة يلاحق ذئب هوليوود

ستلاحق تهم التحرش والاغتصاب والابتزاز، منتج هوليوود الشهير هارفي واينشتاين، بعد سنوات قضاها في مهنته أهان فيها النساء سواء سجن أو لم يسجن، هذا بخلاف وصمة العار التي ستلاحقه دومًا، هكذا عبرت الصحف الأمريكية التي رأت أن أفعال المنتج بالنساء لن تمر أبدًا.



وجديد الفضيحة التي أعلن عنها لأول مرة قبل سنتين في 2018، بدفع من حملة "مي تو" التي وجهتها ناشطات نسويات ولاقت صدى في أمريكا والعالم ضد المتحرشين، توجيه السلطات الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس اتهامات للمنتج واينشتاين بارتكاب جرائم جنسية، وذلك بعد ساعات من مثوله أمام محكمة في نيويورك، لبدء محاكمته في قضية الاغتصاب التي أصبحت قضية محورية لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش.



وقالت المدعية العامة لمنطقة لوس أنجلوس، جاكي ليسي، إن اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 وجهت لواينشتاين، الذي عرف بلقب "ذئب هوليوود"، ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين.



واينشتاين متهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيًا على الأخرى، هذا بخلاف عشرات الدعوات الأخرى من نساء، عاملات وموظفات وممثلات وعارضات، ضده على مدار العشرين عامًا الماضية وأكثر.



وقالت ليسي: "نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما".



ودفع واينستين (67 عامًا) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أُدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.