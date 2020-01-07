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أخبار البلد

التضامن: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020 حتى 16 يناير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:04 م
وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى
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كتب محمد عبد المنعم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى دورتها الجديدة لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وحتى السادس عشر من يناير الجارى، وذلك استعدادا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس القادم.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة، لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019 مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.

ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الاحمر – اسوان) وبحد أقصى 5 ابناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة كذلك من تلك الشروط لإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق فتح باب التقدم للاشتراك امام الراغبين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 وحتى 16 من يناير 2020.
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