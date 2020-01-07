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رياضة

سراج: أنتظر الأفضل دائمًا من لاعبي أهلي 2001

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أن الفريق حقق فوزًا ثمينًا على حساب الجونة، ورغم ذلك لم يكن راضيًا عن أداء اللاعبين خلال المباراة، وينتظر منهم الأفضل في المباريات المقبلة.

وقال سراج: إن هناك عددًا من اللاعبين لم ينتظموا مع الفريق في التدريبات خلال الأيام الماضية، بسبب ارتباطهم بأداء امتحانات نصف العام الدراسي، بالإضافة إلى أن بطولة ٢٠٠١ هي الوحيدة التي لم تتوقف مثل باقي بطولات المراحل السنية الأخرى نظرًا لإقامة معسكرات منتخب الشباب، وهذا ما تسبب في تراجع الحالة البدنية للاعبين بشكل واضح بسبب تلاحم المباريات.

وأوضح سراج أنه يستعين ببعض اللاعبين المميزين من فريق مواليد ٢٠٠٢ ويعتمد عليهم بشكل أساسي في المباريات، مشيرًا إلى أنهم يؤدون بشكل جيد وينفذون المطلوب منهم.

وقال مدرب أهلي ٢٠٠١ أنه ينصح اللاعبين دائما بعدم الغرور وبالقتال في الملعب من اجل تحقيق مصلحة الفريق، مشددًا على أن اللاعب بشكل عام في مرحلة الناشئين لابد وان يجتهد ويقاتل حتي يقدم كل ما لديه، ويحقق طموحاته وطموحات الفريق في نفس الوقت.

وشدد أحمد سراج على أن فريقه لم يخرج من المنافسة على الفوز بلقب بطولة الجمهورية الذي فاز به في الموسم الماضي، مؤكدًا أن الدوري ما زال في الملعب، ولن يحسم إلا في نهاية الموسم، مؤكدا ثقته الكبيرة في عودة لاعبيه لسابق مستوياتهم المميزة.
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