AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يبيد الأخضر واليابس.. الفلاحين تكشف أضرار الجراد على الزراعة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:37 م
الجراد
الجراد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة فى سبيل منع الجراد الدخول إلى مصر تمثل إجراءات وقائية قبل وقوع أى ضرر، متوقعًا أنه سيأتى إلى مصر كما حدث من قبل.

وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الجراد الذى يهب على مصر يأتى من الحدود عن طريق ليبيا أو السودان وليس له منفذ يدخل منه، ولكن على حسب هبوب الرياح لذا تكون غير متوقعة على حسب المناخ.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن الجراد يسبب ضررا بالغا للزراعات، فهو يبيد جميع أنواع الزراعات ويقضى على الأخضر واليابس لأنها تأتى فى أعداد كبيرة.

وأوضح أن الجراد لم يأت منذ سنوات على مصر، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة فى مكافحة الجراد ونتمنى مواصلة تلك المجهودات للقضاء على أى آفات أو حشرات تضر بالزراعة بمصر.

ووجه أبو صدام عدة إرشادات الفلاحين منها حرق المخالفات الزراعية لأنها تساعد على إبعاد الجراد، ورش المبيدات اللازمة، إضافة إلى اتباع إرشادات وزارة الزراعة لأن الجراد يختلف فى أنواعه وكل نوع يحتاج إلى طريقة مكافحة مختلفة.

وتابع قائلًا: "هذا الجراد يؤثر على الدولة ككل لأنه يقضى على الزراعات بالتالى تقل الإنتاجية وارتفاع الأسعار ويكون له ضرر كبير للاقتصاد الوطنى ".

ولفت إلى أن آفة الجراد تمثل خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتنفيذ عمليات مسح شاملة، للتأكد من حقيقة انتشار الجراد واقترابة من الحدود المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: السيول أهلكت المحاصيل ووزارة الزراعة أغمضت أعينها عن الفلاح

يخلق الأزمات.. الفلاحين تحذر من عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

ينقل العدوى ويسبب أمراضا خطيرة.. الفلاحين تكشف أضرار النمل الأبيض

ظهور النمل الأبيض.. الفلاحين: يدمر الأخشاب ولا يؤثر على النباتات.. الزراعيين: متوحش ومدمر وينقل عدوى الأمراض الخطيرة.. والاتحاد: يظهر بداية من شهر أبريل

تنقل الأمراض وسريعة التكاثر.. الفلاحين تناشد المزارعين مكافحة الفئران

بعد قرار وزارة الزراعة بالاستمرار فى مكافحة الفئران.. الفلاحين تناشد بضرورة المواجهة لسرعة تكاثرها ونقلها للأمراض.. والمنتجين الزراعيين: المحاصيل الشتوية الأكثر تأثرا بالقوارض

ترشيحاتنا

قتلى وجرحى خلال تدافع بجنازة قاسم سليمانى

حكاية 90 دقيقة حرمت محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

خاص.. طارق حامد يقترب من الفوز بالأفضل في أفريقيا بعد تأكد غياب أنيس البدري

مؤشر جديد يؤكد عدم حضور محمد صلاح حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود