يبيد الأخضر واليابس.. الفلاحين تكشف أضرار الجراد على الزراعة

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة فى سبيل منع الجراد الدخول إلى مصر تمثل إجراءات وقائية قبل وقوع أى ضرر، متوقعًا أنه سيأتى إلى مصر كما حدث من قبل.



وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الجراد الذى يهب على مصر يأتى من الحدود عن طريق ليبيا أو السودان وليس له منفذ يدخل منه، ولكن على حسب هبوب الرياح لذا تكون غير متوقعة على حسب المناخ.



وأضاف "نقيب الفلاحين" أن الجراد يسبب ضررا بالغا للزراعات، فهو يبيد جميع أنواع الزراعات ويقضى على الأخضر واليابس لأنها تأتى فى أعداد كبيرة.



وأوضح أن الجراد لم يأت منذ سنوات على مصر، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة فى مكافحة الجراد ونتمنى مواصلة تلك المجهودات للقضاء على أى آفات أو حشرات تضر بالزراعة بمصر.



ووجه أبو صدام عدة إرشادات الفلاحين منها حرق المخالفات الزراعية لأنها تساعد على إبعاد الجراد، ورش المبيدات اللازمة، إضافة إلى اتباع إرشادات وزارة الزراعة لأن الجراد يختلف فى أنواعه وكل نوع يحتاج إلى طريقة مكافحة مختلفة.



وتابع قائلًا: "هذا الجراد يؤثر على الدولة ككل لأنه يقضى على الزراعات بالتالى تقل الإنتاجية وارتفاع الأسعار ويكون له ضرر كبير للاقتصاد الوطنى ".



ولفت إلى أن آفة الجراد تمثل خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.



وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتنفيذ عمليات مسح شاملة، للتأكد من حقيقة انتشار الجراد واقترابة من الحدود المصرية.

