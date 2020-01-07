بمناسبة فيلمه الجديد | أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام









وأضافت: "أما أحمد خالد موسى مخرج في حتة تانية خالص، عايش كده في منطقة لوحده اللي ينحت ينحت لكن هو يكن ويروح نازل مدغدغ الدنيا، مجنون جدًا الأبطال ناقص إنهم، تصدقوا ملقتش حاجة معملهاش أصل طيارة موجود، عربيات تمام، حتى تحت المياه".