تفاصيل اللقاء السري بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر

أعدت مؤسسة "ماعت"، تقريرا بالفيديو يكشف فضائح الإخوان وعلاقتها الوطيدة مع الشيعة وإيران من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة، وذلك عبر الميليشيات المسلحة الإرهابية.





وذكر التقرير انه بعد مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، انكشفت حقائق كثيرة عن الجماعة، والتى كانت تسعى لتشكيل الحرس الثوري بمصر، بدعم من إيران، وذلك قبل عزل محمد مرسي من الحكم، حيث عقد لقاء سري بين قاسم سليماني وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان والمسجون في قضايا إرهابية حاليا، بهدف تأسيس الحرس الثوري في مصر.





وكشف التقرير بشهادات من قيادات الإخوان عن ما كانوا يسعون له بتشكيل هذا الجهاز الأمني السري ، ليكون موازيا للجيش والشرطة في مصر، إلا أنه مع ثورة 30 يونيو انكشفت هذه المخططات الإرهابية، وألاعيب الإخوان وإيران وقطر في المنطقة وما كانوا يسعون إليه ويهدفون إلى نشر لتدمير الدولة وجعلها مفككة.