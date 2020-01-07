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أخبار العالم

بوتين يزور سوريا فجأة.. والأسد يعرب عن امتنانه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:20 م
بوتين يلتقي الأسد
بوتين يلتقي الأسد في دمشق
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وكالات
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.

وقال بوتين للأسد: "قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها".
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