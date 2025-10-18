سبب استبعاد بنتايك من قائمة الزمالك قبل مباراة ديكيداها الصومالي

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن سبب أستبعاد نجم الزمالك محمود بنتايك من قائمة الفريق مساء اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري: بنتايك راحة غداً بسبب الإجهاد فقط.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.