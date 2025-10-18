قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
محافظات

مديح ياسين التهامي بساحة الأحمدي يشعل الأجواء في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

حفل الشيخ ياسين التهامي بطنطا
حفل الشيخ ياسين التهامي بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل انطلاق فعاليات حفل الانشاد الديني تحت قيادة الشيخ ياسين التهامي كبير المنشدين وابنه الشيخ محمد ياسين التهامي لإحياء ذكرى مولد شيخ العرب بمشاركة الملايين من الزوار ومشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الساحة الأحمدية بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا.

فرحة زوار مولد السيد البدوي 


كما حرص زوار شيخ العرب علي التراقص والتمايل في حلقات مديح الانشاد الديني في ختام مولد السيد البدوي بطنطا.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامه نصر مدير امن الغربية أجريا كلاهما جولة ميدانية موسعة في ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، لمتابعة الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والتي تشهد توافد مئات الآلاف من محبي ومريدي السيد البدوي من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية تسودها السكينة والابتهال والدعاء.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية تعمل بأقصى طاقتها لضمان راحة الزائرين وتأمين الاحتفالات بالشكل الذي يليق بمكانة وبالوجه الحضاري لمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الديني الكبير يجسد الصورة الأصيلة للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن، كما يمثل أحد أهم المقاصد الدينية والسياحية في مصر، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية، حرص اللواء أشرف الجندي على متابعة نقاط الخدمات الطبية والإسعاف المنتشرة بمحيط المسجد، وتفقد تمركزات المرور وخدمات تنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى ساحة الاحتفال، موجهاً القيادات التنفيذية باستمرار التواجد الميداني طوال ساعات الليل، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات لضمان راحة الزوار وسلامتهم.

وأوضح الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في متابعة مستمرة على مدار الساعة لمجريات الاحتفال، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين في جميع أرجاء المدينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الخدمات لحظة بلحظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعزيز الخدمات الطبية في محيط المسجد الأحمدي وساحة المولد، من خلال نشر سيارات الإسعاف وإقامة نقاط إسعاف ثابتة ومتحركة، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتسهيل دخول وخروج الزائرين، مع رفع كفاءة النظافة العامة والإنارة وتجميل الشوارع المؤدية إلى المسجد لإظهار المدينة في أبهى صورها.

ختام مولد شيخ العرب 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن الغربية حريصة على خروج الليلة الختامية بالصورة التي تليق بقدسية المناسبة وبمكانة طنطا التاريخية، موجهاً الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية على جهودهم الكبيرة في خدمة الزائرين وتأمين الاحتفالات حتى ساعات الصباح الأولى، ومؤكداً أن العمل مستمر لتوفير كل سبل الراحة والأمان لرواد المولد حتى ختام فعالياته.

اخبار محافظة الغربية حفل ياسين التهامي طنطا مدد الشيخ العرب زوار السيد البدوي بطنطا

المزيد

