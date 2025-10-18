أزهري: من يريد المساواة بين الرجل والمرأة ينفخ في النار ويخالف الإسلام

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن السبب الرئيسي في المشكلات الأسرية، يرجع لـ ترك البعض تعاليم الدين الإسلامي، معلقًا:" ادينا ظهرنا لـ أوامر الله الذي هو في الأساس إصلاح أحوال الجميع، والسعي وراء الأشياء الغريبة الهدامة".

ينفخون في النار

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من يريد المساواة بين الرجل والمرأة في كل شئ ويبتعدون عن كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله، هم ينفخون في النار.

ولفت إلى أن الزوجة تحصل على حقوق كثيرة من الزوج حالة الطلاق أو الخلع، بعكس الزوج الذي لا يحصل على شئ، حتى أبسط الحقوق وهو احتضان الأطفال والخروج معه.

وأشار إلى أن الزوجة تقوم بحبس الزوج في بعض الأمور، وتمنعه من رؤية الأبناء، على الرغم من أن الله جعل الزواج مودة ورحمة، والله قال في كتابه الكريم" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

وأوضح أن التدخلات البشرية سببا رئيسيا في تدمير حياة البشر، وأنه يريد حياة مستقرة بين الرجل والمرأة، وأن الكثير حول الود لـ العند، ومراحل الإصلاح للهدم.