ديربي السعودية | عمر السومة يقود هجوم الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودى، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول في المباراة المؤجلة أمام الهلال، من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ومتقدمًا بنقطة وحيدة عن الأهلي "الرابع" من 12 لقاءً.





- وفيما يلي تشكيل الأهلي أمام الهلال.





* حراسة المرمى: ياسر المسيليم.





* خط الدفاع: يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما.





* خط الوسط: ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، عبد الفتاح عسيري، يوسف بلايلي.





* خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.



