AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديربي السعودية | عمر السومة يقود هجوم الأهلي لمواجهة الهلال

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:08 م
الأهلى و الهلال
الأهلى و الهلال
Advertisements
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودى، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول في المباراة المؤجلة أمام الهلال، من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ومتقدمًا بنقطة وحيدة عن الأهلي "الرابع" من 12 لقاءً.

- وفيما يلي تشكيل الأهلي أمام الهلال.

* حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

* خط الدفاع: يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما.

* خط الوسط: ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، عبد الفتاح عسيري، يوسف بلايلي.

* خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من:"باسم العطاالله، معتز هوساوي، مهند عسيري، نوح الموسى، زوكانوفيتش، سلمان المؤشر، علي الأسمري، حسين عبد الغني، حسين المقهوي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

جروس يشيد بلاعبي النادي الأهلي الدوليين قبل مواجهة الفيصلي

رغم إصابة حارسه.. الأهلى يفوز على الفيصلي بثلاثية بالدوري السعودي..فيديو

جروس يستبعد نجم المنتخب الجزائرى من قائمة الأهلى أمام الشباب

جروس يهاجم الشباب بـ دجانيني تفاريس ويستبعد البلايلي فى الدورى السعودى

هل يتحمل تركي آل شيخ تكاليف صفقة عمر السومة للأهلي؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

مرتضى منصور يقيم حفلا لـ تكريم طارق حامد

بـ لوك كاجوال | حلا شيحة تخطف الأنظار من أندونيسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد