صاحبي.. محمد عبد الرحمن يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده.. شاهد

نشر الفنان "عبد الرحمن" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة تجمعه بنجم مسرح مصر محمد أنور موجهًا له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.





وكتب "محمد عبد الرحمن"، على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وعقبال مليون سنه يا رب ودايما مبسوط وناجح يا رب ❤️❤️".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن فيلم "لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



