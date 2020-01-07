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فن

شاهد.. إطلالة شتوية جذابة لـ إنجي خطاب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:22 م
انجي خطاب
انجي خطاب
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محمد بدران
نشرت إنجي خطاب صورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي ملابس شتوية.

وظهرت انجي خطاب في الصور بإطلالة شتوية كاجوال جذابة ومميزة، حيث ارتدت ترينج باللون الموف والبمبي، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
شاهد.. إطلالة شتوية جذابة لـ إنجي خطاب
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