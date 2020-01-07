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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى مراسم دفن قاسم سليماني في إيران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي ارتفاع عدد قتلى مراسم دفن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال التلفزيون أن عدد القتلى ارتفع ليصل إلى 56 شخصا.

وكانت السلطات قد استأنفت مراسم دفن سليماني بعد مقتل أكثر من 50 شخصا خلال مراسم تشييع جنازة سليماني في كرمان جنوب شرقي إيران، بحسب رئيس المركز الطبي الشرعي في كرمان عباس اميان.

فيما ذكرت وكالة إسنا أن 212 شخصا أصيبوا خلال التدافع، بعضهم في حالات خطرة.

وتجرى مراسم دفن سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد يوم الجمعة، بمسقط رأسه في كرمان وفقا لوصيته.

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