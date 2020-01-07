على متن يخت| إيتو يصل مقر حفل CAF بصحبة جائزة الأفضل إفريقيا.. فيديو

وصل الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق، إلى مقر حفل جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، والمقامة بسهل حشيش بالغردقة، التي سيتم الكشف خلالها عن لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمرشح لها الفرعون المصري محمد صلاح.



وحضر إيتو إلى الحفل على متن يخت خاص ومعه جائزة لقب الأفضل في إفريقيا 2019.



والكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 الذي يتنافس على لقبها النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، وسيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وتؤكد العديد من الشواهد أن ساديو مانى حسم لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بشكل رسمى ، خاصة بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فوز مانى باللقب ، وهي الوكالة المقربة من الكاف بشكل قوي خلال السنوات الماضية.