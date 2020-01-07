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رياضة

ديربى السعودية| الهلال يقضى على الأهلى بثلاثية مقابل هدف ..فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:06 م
جوميز
جوميز
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عمر سلامة
فاز الهلال على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة المقامة خلال الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين السعودي.

وجاء الهدف الأول فى اللقاء عن طريق سالم الدوسري لاعب الهلال فى الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول بعد أن استلم كرة مرتدة من الحارس المسيليم من خارج منطقة الجزاء فسدد اللاعب كرة زاحفة مرت بين أقدام اللاعبين أمام المرمى ثم مرت على يمين الحارس ياسر المسيليم بدون أن يتحرك ساكنًا.

وتعادل الأهلى فى أخر دقيقة من زمن الشوط الأول عن طريق عمر السومة بعد تمريرة بالخطأ من ياسر الشهراني وصلت لسوزا الذي مررها بلمسة واحدة للسومة داخل منطقة الجزاء وأستلمها اللاعب ثم سدد الكرة من بين قدمي الحارس عبدالله المعيوف.

و جاء الهدف الثالث للهلال فى مرمى الأهلى فى الدقيقة التسعون من زمن المباراة عن طريق علي آل بليهي بعد نزول لأرضية الملعب بدقائق فيما جاء الهدف الثانى فى الدقيقة الواحدة والسبعون عن طريق جوميز.


و شهدت أول عشرون دقيقة سيطرة من جانب الأهلى و ظهرت من خلال الضغط المتواصل الذي ظهر جليًا عندما أحرز الأهلي الهدف الأول له فى الدقيقة السابعة عشر و لكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.

وقام لاعبى الهلال بتمريرات قصيرة في منتصف الملعب ولكن دون وجود أى خطورة على المرمى.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جولة الماضية،بينما نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال الذي يتبقى له مباراتان.
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