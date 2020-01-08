جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في الخط العربي

حقق منتخب جامعة المنوفية للفنون التشكيلية المركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية في مسابقة الخط العربي.





صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأن الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي أعلنت اليوم فوز جامعة المنوفية بالمركز الأول في المسابقة التي تقام سنويا في إطار خطة الأنشطة الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي.





وأكد رئيس جامعة المنوفية أنه قد شارك في هذه المسابقة طلاب ومنتخبات الجامعات المصرية .





كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الفوز، ومتمنيا المزيد من النجاحات للطلاب فى مختلف الملتقيات والمنافسات.



