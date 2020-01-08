بـ خطوتين.. احصلي على وجه فاتح ومشرق في 3 دقائق

تريد العديد من الفتيات الحصول على بشرة صافية وبيضاء، ولا يفضل استخدام المواد الكيميائية فى تبييض وتفتيح الوجه .





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على تفتيح البشرة.





مكونات ماسك الليمون:-

- 1 حبة ليمون معصورة

- 2 ملعقة لبن زبادي

- 2 ملعقة صغيرة دقيق

- 4 نقط ماء أوكسجين





خطوات تحضير ماسك الليمون:-

- نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى نحصل على خليط عبارة عن عجينة

- نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة

- نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر





ماسك اللبن لتبييض البشرة :-





مكونات ماسك اللبن:-

- 2 كوب لبن

-1 كوب ماء ورد

- قطعة صابونة مبشورة

-1 علبة غسول مغربي أبيض





خطوات تحضير ماسك اللبن:

- نقوم بوضع اللبن على النار حتى يغلي

- نزيل أي قشطة باللبن

- نضيف ماء الورد للبن ثم الصابون المبشور مع التقليب

- نضيف الغسول الأبيض المغربي لخليط اللبن

- نترك الخليط حتى يبرد ويصبح قوامه كريمي

- نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة