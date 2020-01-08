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مرأة

بـ خطوتين.. احصلي على وجه فاتح ومشرق في 3 دقائق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:03 ص
خطوات للحصول على
خطوات للحصول على وجه مشرق
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نهى هجرس
تريد العديد من الفتيات الحصول على بشرة صافية وبيضاء، ولا يفضل استخدام المواد الكيميائية فى تبييض وتفتيح الوجه .

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على تفتيح البشرة.

مكونات ماسك الليمون:-
- 1 حبة ليمون معصورة
- 2 ملعقة لبن زبادي
- 2 ملعقة صغيرة دقيق
- 4 نقط ماء أوكسجين

خطوات تحضير ماسك الليمون:-
- نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى نحصل على خليط عبارة عن عجينة
- نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة
- نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر

ماسك اللبن لتبييض البشرة :-

مكونات ماسك اللبن:-
- 2 كوب لبن
-1 كوب ماء ورد
- قطعة صابونة مبشورة
-1 علبة غسول مغربي أبيض

خطوات تحضير ماسك اللبن:
- نقوم بوضع اللبن على النار حتى يغلي
- نزيل أي قشطة باللبن
- نضيف ماء الورد للبن ثم الصابون المبشور مع التقليب
- نضيف الغسول الأبيض المغربي لخليط اللبن
- نترك الخليط حتى يبرد ويصبح قوامه كريمي
- نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة
- نغسل البشرة بالماء الفاتر.
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