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رياضة

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:18 ص
احمد احمد
احمد احمد
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محمد رشاد
ردَّ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لأول مرة على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

الزمالك يواجه الترجي يوم 14 فبراير المقبل، في مباراة السوبر الأفريقي المقرّر إقامتها في قطر.

وأعلن مرتضى منصور في أكثر من مناسبة رفضه لعب الزمالك في قطر أمام الترجي في السوبر.

وقال أحمد أحمد في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء حفل جوائز كاف: "توجد العديد من القواعد المُنظمة لكافة البطولات، لم أتسلم أي خطاب رسمي من نادي الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر، وفي حالة حدوث ذلك سيتم تطبيق القانون".
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