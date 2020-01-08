رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

ردَّ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لأول مرة على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.





الزمالك يواجه الترجي يوم 14 فبراير المقبل، في مباراة السوبر الأفريقي المقرّر إقامتها في قطر.





وأعلن مرتضى منصور في أكثر من مناسبة رفضه لعب الزمالك في قطر أمام الترجي في السوبر.



