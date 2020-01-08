البنتاجون: سنحمي قواتنا وحلفاءنا حتى نقرر الطريقة المناسبة للرد

عرضت قناة «الحدث» نبأ عاجلاً، عن «البنتاجون»: سنحمي قواتنا وحلفاءنا حتى نقرّر الطريقة المناسبة للرد.





وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



