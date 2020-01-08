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توك شو

البنتاجون: سنحمي قواتنا وحلفاءنا حتى نقرر الطريقة المناسبة للرد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:28 ص
قوات أمريكية
قوات أمريكية
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «الحدث» نبأ عاجلاً، عن «البنتاجون»: سنحمي قواتنا وحلفاءنا حتى نقرّر الطريقة المناسبة للرد.

وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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