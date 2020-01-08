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توك شو

مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو يخسر أكثر من 2.4% إثر الهجوم الصاروخي الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:45 ص
الهجوم الصاروخي
الهجوم الصاروخي الإيراني
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلًا يفيد بأن مؤشر "نيكاي" الرئيسي في بورصة طوكيو، يخسر أكثر من 2.4% إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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