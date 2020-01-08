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أخبار العالم

إن بي سي الأمريكية: إيران تهدد بقصف دبي وحيفا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، تحذير إيران، بقصف كل من مدينة دبي الإماراتية، ومدينة حيفا المحتلة من قبل الإسرائيليين.

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد قاآني، إن "عظام الأمريكيين في المنطقة تتهشم، وأصواتهم تتعالى".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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