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الحرس الثوري الإيراني: طهران لن ترحم الأمريكيين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:23 ص
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلاً عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن طهران لن ترحم الأمريكيين.

وأكد الحرس الثوري الإيراني بأن الهجمات الصاروخية على الأهداف الأمريكية في العراق خطوة أولى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، منذ قليل، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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