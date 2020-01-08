الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لتكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء لتجربة تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.





وذكرت مجموعة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية الجوية –في بيان، اليوم الأربعاء - أن القمر الصناعي تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3بي)، ودخل المدار المحدد مسبقا.





وأشارت إلى أنه سيتم استخدام هذا القمر في الاتصالات والإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات، واختبار تكنولوجيا التدفق العالي.



