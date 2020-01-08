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أخبار العالم

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لتكنولوجيا الاتصالات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:54 ص
الصين تطلق قمرا صناعيا
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات
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أ ش أ
أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء لتجربة تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

وذكرت مجموعة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية الجوية –في بيان، اليوم الأربعاء - أن القمر الصناعي تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3بي)، ودخل المدار المحدد مسبقا.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام هذا القمر في الاتصالات والإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات، واختبار تكنولوجيا التدفق العالي.

وأضافت المجموعة أنه تم تطوير القمر الصناعي الجديد والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للمجموعة.
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