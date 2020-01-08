الإعلام الأمني العراقي: تعرضنا لهجوم بـ 22 صاروخا

نشرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانًا على حسابها بموقع "فيسبوك" ذكرت فيه أن العراق تعرض خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم بـ 22 صاروخًا.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيانها "تعرض العراق من الساعة ٠١٤٥ ولغاية الساعة ٠٢١٥ فجر يوم ٨ يناير ٢٠٢٠ ، إلى قصف بـ٢٢ صاروخا، وقد سقط ١٧ صاروخًا منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و٥ صواريخ على مدينة أربيل، سقطت جميعها على مقرات التحالف، كما لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولى للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.