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مرأة

بلون موحد دون فرقعة زيت.. طريقة تحمير الدجاج الكامل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:00 م
بلون موحد دون فرقعة
بلون موحد دون فرقعة زيت.. طريقة تحمير الدجاج الكامل
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أسماء عبد الحفيظ
يبهرنا شكل الدجاج الكامل المحمر في المطاعم والتليفزيون، حيث يقلى بطريقة محددة ،لذلك تقدم الشيف " نجلاء الشرشابي " الدجاج الكامل المحمر بلون موحد دون احتراق أو فرقعة الزيت المعروفة في قلي الدجاج والتفاصيل كالتالي.

نصائح لتحمير الدواجن الكاملة:

- استخدام إناء غير لاصق عميق وليس طاسة عادية، وهو ما يساعد على تحمير الدواجن بالكامل بلون موحد دون أن تحترق أو تخرج نقاط الزيت الساخن خلال القلي من الإناء.

- التصفية الجيدة للدواجن من الشوربة قبل وضعها في الإناء للقلي، وهو ما يقلل من فرقعة الزيت أو الزبدة الساخنة خلال القلي وتتطايرها للخارج.
- يغطى إناء القلي جزئيًا بالغطاء وليس بالكامل حتى لا يسقط بخار الماء للزيت أو الزبدة خلال القلي وهو ما يمنع تحمير الدواجن جيدًا وقد تتفكك بين الماء والمادة الدهنية الساخنة المستخدمة في التحمير.
- ترك الدواجن لتحمير كل جانب منها لمدة دقائق دون تقليب سريع حتى نصل للون المطلوب دون تفكك اللحم أو فقدان الجلد.

طريقة تحمير الدواجن الكاملة:
- يسخن إناء تيفال جاف جيدًا.
- توضع المادة الدهنية به زبدة أو زيت ويترك ليسخن.
- ترفع الدجاجة من الشوربة وتترك خارجًا لتصفي ما بها من سائل.
- توضع الدجاجة في الإناء وتترك على كل جانب لدقائق.
- مع تمام تحمير الدجاجة من جميع الجوانب ترفع من الإناء وتقدم ساخنة.
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