طريقة عمل ريش بصوص الكاري للشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بصوص الكاري بمذاق لا يقاوم وشكل شهي للجميع.
مقادير ريش بصوص الكاري :
ريش
زبدة
زيت
ملح وفلفل
بصل
ثوم
كرات
كرفس
كريمة
مرقة
بهارات
لحمة
كزبرة خضراء
طريقة تحضير ريش بصوص الكاري :
* ينثر الكاري فوق لحم الريش
* نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبدة وتوضع على النار وتسخن جدًا ونشوي لحم الريش عليها
* في مقلاة أخرى على النار نضع معلقتين زيت وزبدة ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل.
* ثم نضع ملعقة كاري ونقلب جيدًا ثم نضع كوب من المرق وملعقة الصلصة ونقلب جيدًا وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع ملعقة من الزبدة وتقلب ويتبل بالملح والفلفل.
* نضع لحم الريش في طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكاري وتقدم ساخنة.
مقادير ريش بصوص الكاري :
ريش
زبدة
زيت
ملح وفلفل
بصل
ثوم
كرات
كرفس
كريمة
مرقة
بهارات
لحمة
كزبرة خضراء
طريقة تحضير ريش بصوص الكاري :
* ينثر الكاري فوق لحم الريش
* نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبدة وتوضع على النار وتسخن جدًا ونشوي لحم الريش عليها
* في مقلاة أخرى على النار نضع معلقتين زيت وزبدة ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل.
* ثم نضع ملعقة كاري ونقلب جيدًا ثم نضع كوب من المرق وملعقة الصلصة ونقلب جيدًا وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع ملعقة من الزبدة وتقلب ويتبل بالملح والفلفل.
* نضع لحم الريش في طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكاري وتقدم ساخنة.