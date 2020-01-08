طريقة عمل ريش بصوص الكاري للشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بصوص الكاري بمذاق لا يقاوم وشكل شهي للجميع.



مقادير ريش بصوص الكاري :



ريش

زبدة

زيت

ملح وفلفل

بصل

ثوم

كرات

كرفس

كريمة

مرقة

بهارات

لحمة

كزبرة خضراء



طريقة تحضير ريش بصوص الكاري :



* ينثر الكاري فوق لحم الريش



* نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبدة وتوضع على النار وتسخن جدًا ونشوي لحم الريش عليها



* في مقلاة أخرى على النار نضع معلقتين زيت وزبدة ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل.



* ثم نضع ملعقة كاري ونقلب جيدًا ثم نضع كوب من المرق وملعقة الصلصة ونقلب جيدًا وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع ملعقة من الزبدة وتقلب ويتبل بالملح والفلفل.



* نضع لحم الريش في طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكاري وتقدم ساخنة.