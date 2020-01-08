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مرأة

طريقة عمل ريش بصوص الكاري للشربيني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:01 م
طريقة عمل ريش بصوص
طريقة عمل ريش بصوص الكاري
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بصوص الكاري بمذاق لا يقاوم وشكل شهي للجميع.

مقادير ريش بصوص الكاري :

ريش
زبدة
زيت
ملح وفلفل
بصل
ثوم
كرات
كرفس
كريمة
مرقة
بهارات
لحمة
كزبرة خضراء

طريقة تحضير ريش بصوص الكاري :

* ينثر الكاري فوق لحم الريش

* نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبدة وتوضع على النار وتسخن جدًا ونشوي لحم الريش عليها

* في مقلاة أخرى على النار نضع معلقتين زيت وزبدة ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل.

* ثم نضع ملعقة كاري ونقلب جيدًا ثم نضع كوب من المرق وملعقة الصلصة ونقلب جيدًا وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع ملعقة من الزبدة وتقلب ويتبل بالملح والفلفل.

* نضع لحم الريش في طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكاري وتقدم ساخنة.
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