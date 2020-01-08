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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الليمون يوميًا؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:15 ص
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الليمون يوميًا؟
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حياة عبد العزيز
كوب من الليمون يجعلك شخص خاليا من الأمراض، والحفاظ على الصحة، ولاسيما في فصل الشتاء.

حيث كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أهمية شرب كوب من الليمون يوميًا، لما له من فوائد هائلة وهي:

الفوائد الصحية عند شرب الليمون:

- تقوية الجهاز المناعي.
- تحسين عملية الهضم.
- تعزيز صحة الدماغ.
- يساعد في الحفاظ على القوام الرشيق وخفض الوزن.
- مد الجسم بالطاقة.
- يعمل على محاربة الالتهابات.
- يحافظ على الجسم من الجفاف في فصل الشتاء.
- يعمل على تطهير الجسم من الفضلات.
- يعمل على شد الجلد.
- يقلل من المخاط والبلغم.
- يقي الجسم من الإصابة من نزلات البرد.
- يقلل من تشنجات المعدة.
- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
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