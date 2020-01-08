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أخبار العالم

10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:17 ص
قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد
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أحمد محرم
شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية، وذلك ردًا على مقتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال هجوم في العراق.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فالمعلومات المتوافرة عن قاعدة عين الأسد يمكن إجمالها فيما يلي:

- تعتبر قاعدة «عين الأسد» الجوية أو قاعدة «القادسية» كما كانت تسمى قبل غزو العراق، مقرًّا لقيادة الفرقة السابعة العراقية للمشاة، إلى جانب القوات الأمريكية.

- تبلغ مساحة القاعدة 10 كيلومترات أي تساوي تقريبًا المنطقة الخضراء في بغداد، ولها أهمية استراتيجية كبيرة تعد من أكبر القواعد الجوية غرب العراق، وثاني أكبر قاعدة في العراق.

- تتسع القاعدة لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ، المخازن المحصنة، وثكنات عسكرية محصنة للطائرات، بالإضافة إلى المرافق الخدمية مثل المسابح الأولمبية المفتوحة والمغلقة، وملاعب كرة قدم، ومستشفى وعيادة طبية، وتبعد القاعدة بضعة كيلومترات عن ناحية البغدادية.

- تقع على بعد نحو 160 كيلومترًا غرب بغداد، ونحو 108 كيلومترات غرب الرمادي في محافظة الأنبار وهي قريبة من ناحية البغدادي.

- استولت أستراليا على القاعدة عام 2003، ومن ثم سلمتها إلى الجيش الأمريكي في مايو من العام نفسه.

- أعاد الجيش الأمريكي القاعدة إلى العراق مرة أخرى في العام 2011، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الانسحاب العسكري من العراق.

- بدءًا من نهاية العام المنصرم، أعادت قوات أمريكية الانتشار في عين الأسد، ويتمثل دورها الأساسي في تدريب القوات العراقية على محاربة داعش.

- تحتوي القاعدة على مركز للتدريب وعدد من الطائرات التابعة للتحالف الأمريكي ومستشارين أمريكيين.

- تضم القاعدة مطارًا عسكريًا مجهزًا بمقاتلات ومروحيات، وفيها أيضًا قوة من الدفاعات الجوية وبرج للمراقبة الجوية مجهز بالرادارات ويحتوي على مدرج واحد بطول 3 كم.

- زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة عين الأسد بشكل مفاجئ يوم 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانيا ترامب للاحتفال مع الجنود الأمريكان في القاعدة بعيد الميلاد المجيد، وأعلن البيت الأبيض عن الزيارة بعد مغادرة ترامب بعدة ساعات.
10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور
10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور
10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور
10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور
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