AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
اعتمد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط ،عقب اجراء بعض التعديلات عليه ، تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ووزير الإسكان واستكمال باقي الاجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ،النائب سمير رشاد،المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الاقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

قالت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ7 مدن على مستوى المحافظة ، وجاري العمل في مدينتي مطاي وديرمواس ، تمهيدا لإنهاء المخطط الاستراتيجي لهما، موضحة انه تم انهاء المخططات التفصيلية لـ 6 مدن وجاري حاليا العمل في انهاء مخططات العدوة ، ديرمواس ومطاي

من جانبه أوضح المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الاقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن التعديلات على مخطط سمالوط ،جاءت استجابة لطلبات بعض المواطنين ، وتم عرضها بمجلس النواب ، بشان وجود مناطق حرفية داخل الحيز المعتمد ، وصعوبة استخراج رخص مباني سكنية ، الى جانب مد المرافق والصرف الصحي لجنوب المدينة وخاصة مستشفى الحميات ومركز الشرطة وعدد من المنازل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا ورئيس التخطيط العمراني يناقشان المخطط الاستراتيجي للمحافظة

تعرف على المخططات التفصيلية الجديدة لقرى البحيرة

محافظ أسيوط يعتمد لوحات تعديل المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق

اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينتي إيتاى البارود ووادي النطرون بالبحيرة

اعتماد مخططات تفصيلية جديدة لـ 8 قرى في البحيرة

ترشيحاتنا

ترامب يغرد عن القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

زوجي لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين فهل يجوز طلب الطلاق منه ؟ الإفتاء ترد

الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. تفاصيل

خامنئي بعد الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية: لم نثأر لقاسم سليماني بعد.. فيديو

الحكومة توافق على صرف التعويضات النقدية والعينية للمتضررين من تعلية خزان أسوان

الأرصاد تعلن موعد التحسن التدريجي فى الطقس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة اشتعال النيران في منزل سكني بسبب الألعاب النارية.. صور

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020