اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط

اعتمد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط ،عقب اجراء بعض التعديلات عليه ، تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ووزير الإسكان واستكمال باقي الاجراءات القانونية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ،النائب سمير رشاد،المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الاقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.



أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.



وشدد على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.



قالت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ7 مدن على مستوى المحافظة ، وجاري العمل في مدينتي مطاي وديرمواس ، تمهيدا لإنهاء المخطط الاستراتيجي لهما، موضحة انه تم انهاء المخططات التفصيلية لـ 6 مدن وجاري حاليا العمل في انهاء مخططات العدوة ، ديرمواس ومطاي



من جانبه أوضح المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الاقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن التعديلات على مخطط سمالوط ،جاءت استجابة لطلبات بعض المواطنين ، وتم عرضها بمجلس النواب ، بشان وجود مناطق حرفية داخل الحيز المعتمد ، وصعوبة استخراج رخص مباني سكنية ، الى جانب مد المرافق والصرف الصحي لجنوب المدينة وخاصة مستشفى الحميات ومركز الشرطة وعدد من المنازل .



