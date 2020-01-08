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أخبار العالم

#عربي_ضد_التدخل_التركي يتصدر تويتر .. ومغردون :انتهك حقوق الشعب الليبي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد واقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عربي_ضد_التدخل_التركي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

يأتي ذلك عقب موافقة البرلمان التركى، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء تحرك قواته إلى ليبيا، وردًا على قرار الحكومة التركية، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الوضع في ليبيا صعب، مؤكدا أن القوات الأمنية والعسكرية على أتم استعداد في الـ24 ساعة.

جاءت التعليقات كالتالى : _

أردوغان انتهك حقوق الشعب الليبي وأرسل جماعاته الإرهابية لنشر الإرهاب والزرع بداخلهم الاستيلاء على ارضيهم ..
#عربي_ضد_التدخل_التركي

أردوغان يريد تفكيك العالم العربي و تدميره
#عربي_ضد_التدخل_التركي

اردوغان الم تشبع من دماء السوريين التي سالت بسبب اعمالك الارهابية كفاك تدخل بشؤون العرب ونهب ثرواتهم ..
#عربي_ضد_التدخل_التركي
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