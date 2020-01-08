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أخبار العالم

إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:06 م
موقع الطائرة الأوكرانية
موقع الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها بأن إيران رفضت تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران، إلى شركة بيونج.

فيما أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، رضا جعفر زادة، عن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي سقطت صباح اليوم الأربعاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.

وقال "زادة" إن فريق التحقيق عثر على الصندوق الثاني، بعد ما سبق عثوره على الأول، مؤكدا أن تحقيقات المنظمة بخصوص الحادث، قد بدأت بالفعل مع اكتمال المعطيات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بفتح تحقيق جنائي حول ظروف كارثة الطائرة الأوكرانية.

وأكدت السفارة الأوكرانية لدى إيران أن السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة في إيران هو وجود عطل في المحرك وليس صاروخ.

كما ذكرت السفارة أن 11 من مواطنيها قتلوا فيها، بينهم 9 من طاقم الطائرة.

وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.
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