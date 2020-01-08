رضا عبدالعال يضم أولى صفقات بلدية المحلة خلال الميركاتو الشتوي

نجح مجلس إدارة نادي بلدية المحلة في الحصول علي خدمات اللاعب محمود صلاح صانع ألعاب فريق طنطا لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويعتبر محمود صلاح أول صفقة لفريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال المدير الفني ويتبقى له 3 اماكن اخرى خالية في قائمة الفريق لتدعيمه في فترة الانتقالات الشتوية.



ويعد محمود صلاح أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة.



ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.